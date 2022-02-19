قوات أرمينيا تطلق النيران على جيش أذربيجان عبر الحدود

باكو، 19 فبراير، أذرتاج

قالت وزارة الدفاع في بيان إن قوات أرمينيا المرابطة في منطقة جول علي بمحافظة طاووس قلعة المحاذية للحدود الدولية أطلقت النيران على مواقع جيش أذربيجان بمنطقة مونجوقلو السكنية بمحافظة طاووس الأذربيجانية الحدودية طلقات متقطعة ابتداء من الساعة 22.30 يوم 18 فبراير بدون سبب يدعو له.

وأضافت أن وحدات جيش أذربيجان اتخذت تدابير ذات الصلة في الاتجاه المذكور.

لا خسارة بين افراد جيش أذربيجان والمعدات العسكرية.

وزادت أن الأوضاع مستقرة حاليا في المنطقة المشار اليها وظروف العملية تحت سيطرة جيش أذربيجان.