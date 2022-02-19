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    وزارة الدفاع: أخبار حول إطلاق جيش أذربيجان النار نحو قرية تاغاورد مستفزة

    ١٩.٠٢.٢٠٢٢ [١٠:٥‎٤]

    باكو، 19 فبراير، أذرتاج

    قالت وزارة الدفاع في بيان إن اخبارا نشرها المستخدمون الأرمن على مختلف شبكات التواصل الاجتماعي حول جيش أذربيجان كأنه اطلق النار نحو قرية تاغاورد بمحافظة خوجاوند التي تنتشر فيها مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية كاذبة وذات الصلة الاستفزازية.

     

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: أخبار حول إطلاق جيش أذربيجان النار نحو قرية تاغاورد مستفزة
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