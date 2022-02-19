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    سياسة


    عقد مؤتمر صحفي للمسافرين الأجانب الذين يزورون أذربيجان

    ١٩.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٢٢]

    باكو، 19 فبراير، (أذرتاج)

    عقد اليوم مؤتمر صحفي حول نتائج زيارات المسافرين الأجانب إلى قاراباغ وشرقي زنغازور في أذربيجان.

    أفادت وكالة اذرتاج ان المسافرين الأجانب الذين قاموا بزيارة الى قاراباغ وشرقي زنغازور شاركوا انطباعاتهم في المؤتمر الصحفي.

     

    AZERTAG.AZ :عقد مؤتمر صحفي للمسافرين الأجانب الذين يزورون أذربيجان
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