نقل مليونين و980.7 ألف طن من النفط عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان في يناير
AzerTAg.az
١٩.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٣٧]
باكو، 19 فبراير، (أذرتاج)
تم تصدير مليونين و980.7 ألف طن من البترول الأذربيجاني عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان خلال شهر يناير من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الاحصاء الحكومية انه تم ضخ مليونين و299.9 الف طن من النفط إلى خط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان.
كما تم شحن 430.1 الف طن من النفط الترانزيتي عبر خط أنابيب باكو – تبليسي - جيهان خلال الشهر.
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