نقل مليونين و980.7 ألف طن من النفط عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان في يناير

باكو، 19 فبراير، (أذرتاج)

تم تصدير مليونين و980.7 ألف طن من البترول الأذربيجاني عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان خلال شهر يناير من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الاحصاء الحكومية انه تم ضخ مليونين و299.9 الف طن من النفط إلى خط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان.

كما تم شحن 430.1 الف طن من النفط الترانزيتي عبر خط أنابيب باكو – تبليسي - جيهان خلال الشهر.