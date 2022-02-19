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    زيادة إنتاج المنتجات النفطية بنسبة 28.3 %

    ١٩.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:٣٨]

    باكو، 19 فبراير، (أذرتاج)

    بلغت القيمة الإجمالية للإنتاج في مجال المنتجات النفطية في شهر يناير من العام الجاري 303.1 مليون مانات بزيادة 28.3 في المائة مقارنة بشهر يناير من العام الماضي.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية ان إنتاج زيت الوقود زاد بنسبة 18.3 مرة والبنزين بنسبة 40.8 في المائة وزيوت التشحيم بنسبة 20.7 في المائة. انخفض إنتاج وقود الديزل بنسبة 0.8 في المائة والبنزين للاستخدام في صناعة البتروكيماويات بنسبة 13.6 في المائة وفحم الكوك البترولي بنسبة 18.3 في المائة.

     

    AZERTAG.AZ :زيادة إنتاج المنتجات النفطية بنسبة 28.3 %
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