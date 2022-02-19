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    ارتفاع سعر النفط الاذربيجاني

    ١٩.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٠٥‎]

    باكو، 19 فبراير، (اذرتاج)

    ارتفع سعر النفط الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 97.89 دولارا بعد ارتفاعه 3.08 دولار.

    يذكر انه وصل أقصى قيمة برميل النفط الاذربيجاني الى 100.76 دولار خلال العام الجاري.

     

    AZERTAG.AZ :ارتفاع سعر النفط الاذربيجاني
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