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    تسجيل أكثر من 56 ألف عقد زواج خلال العام الماضي

    ١٩.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٣٩]

    باكو، 19 فبراير، (اذرتاج)

    وسجلت فروع ومكتبات تسجيل الأحوال المدنية خلال العام الماضي 56 ألفا و314 عقد زواج و17 الفا و191 عقد طلاق ويشكل عدد عقود الزواج لكل 1000 نسمة 5.6 عقود زواج و1.7 طلاق.

    وفقا لبيان وزارة الداخلية ودائرة الهجرة الحكومية أن 2397 شخص وصل إلى أذربيجان للإقامة الدائمة وغادر 570 شخص إلى البلد.

     

    AZERTAG.AZ :تسجيل أكثر من 56 ألف عقد زواج خلال العام الماضي
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