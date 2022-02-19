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    وزير الزراعة ينتخب رئيسا للاتحاد الأذربيجاني لرفع الأثقال

    ١٩.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٤١]

    باكو، 19 فبراير، أذرتاج

    عقد الاجتماع العام للاتحاد الاذربيجاني لرفع الاثقال 19 فبراير شباط اليوم لدى وزارة الشباب والرياضة.

    بعد الفصل الرسمي والاستماع الى تقارير مسؤولين حول فعاليات الاتحاد خلال الفترة الماضية جرت انتخابات عامة للاتحاد.

    انتخب وزير الزراعة انام كريموف رئيسا للاتحاد.

    كما انتخب نائب لرئيس الاتحاد و4 أعضاء لمجلس الإدارة.

    AZERTAG.AZ :وزير الزراعة ينتخب رئيسا للاتحاد الأذربيجاني لرفع الأثقال
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    وزير الزراعة ينتخب رئيسا للاتحاد الأذربيجاني لرفع الأثقال وزير الزراعة ينتخب رئيسا للاتحاد الأذربيجاني لرفع الأثقال وزير الزراعة ينتخب رئيسا للاتحاد الأذربيجاني لرفع الأثقال