مواقع الجيش الاذربيجاني تتعرض لإطلاق نار من قبل المسلحين الأرمن في خوجاوند

باكو، 19 فبراير (أذرتاج)

ابتداء من الساعة 15:40 في 19 فبراير ، تعرضت مواقع الجيش الاذربيجاني في اتجاه قرية تاغاويرد بمحافظة خوجاوند لإطلاق نار من قبل المسلحين الأرمن المتواجدين في الأراضي الأذربيجانية التي انتشرت فيها قوات حفظ السلام الروسية مؤخرا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان وحدات الجيش الاذربيجاني ردت على العدو واسكتت نقاط النيران.