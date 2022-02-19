  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    تبادل الآراء حول إمكانيات التعاون والابتكارات في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين أذربيجان وتركيا

    ١٩.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٣٧]

    باكو، 18 فبراير (أذرتاج)

    أقيم لقاء عبر الاتصال المرئي بين رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) اورخان محمدوف ونائب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي جتين علي دونماز.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن كوبيا ان الطرفين اجرا تبادل الآراء حول إمكانيات التعاون والابتكارات في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع الإشارة الى اسهام هذه اللقاءات في تحقيق مبادرات لتوسيع إمكانيات الدعم الجديدة.

    ونوقشت في اللقاء خطة العمل حول التعاون بين كوبيا وكوسكيب KOSGEB بحضور رئيس منظمة تطوير ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التركية بصري كورت.

    AZERTAG.AZ :تبادل الآراء حول إمكانيات التعاون والابتكارات في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين أذربيجان وتركيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٤٢]
    عقد اجتماع مقبل للجنة المشتركة بين الدول حول التعاون الاقتصادي والتجاري والإنساني بين أذربيجان وإيران
    ١٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:١٨]
    لقاء مع سفراء دول آسيا المركزية وأذربيجان في غرفة الرياض
    ١٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٠:٤١]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ١٧.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٩]
    مناقشة سبل التعاون الاقتصادي مع مدير شركة ايويكو
    تبادل الآراء حول إمكانيات التعاون والابتكارات في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين أذربيجان وتركيا