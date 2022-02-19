تبادل الآراء حول إمكانيات التعاون والابتكارات في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين أذربيجان وتركيا

باكو، 18 فبراير (أذرتاج)

أقيم لقاء عبر الاتصال المرئي بين رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) اورخان محمدوف ونائب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي جتين علي دونماز.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن كوبيا ان الطرفين اجرا تبادل الآراء حول إمكانيات التعاون والابتكارات في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع الإشارة الى اسهام هذه اللقاءات في تحقيق مبادرات لتوسيع إمكانيات الدعم الجديدة.

ونوقشت في اللقاء خطة العمل حول التعاون بين كوبيا وكوسكيب KOSGEB بحضور رئيس منظمة تطوير ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التركية بصري كورت.