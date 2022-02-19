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    اقتصاد


    عقد اجتماع مقبل للجنة المشتركة بين الدول حول التعاون الاقتصادي والتجاري والإنساني بين أذربيجان وإيران

    ١٩.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٤٢]

    طهران، 19 فبراير، )أذرتاج(

    سيعقد الاجتماع المقبل للجنة المشتركة بين الدول حول التعاون الاقتصادي والتجاري والإنساني بين أذربيجان وإيران في باكو في الفترة ما بين 10-11 مارس.

    أفادت وكالة اذرتاج انه سيتم مناقشة بناء جسر للمشاة على نهر آستاراجاي ومحطة شحن في آستارا وقضايا أخرى.

    وسيترأس الوفد الإيراني وزير الطرق وبناء المدن الإيراني رستم قاسمي

    AZERTAG.AZ :عقد اجتماع مقبل للجنة المشتركة بين الدول حول التعاون الاقتصادي والتجاري والإنساني بين أذربيجان وإيران
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