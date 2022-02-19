عقد اجتماع مقبل للجنة المشتركة بين الدول حول التعاون الاقتصادي والتجاري والإنساني بين أذربيجان وإيران

طهران، 19 فبراير، )أذرتاج(

سيعقد الاجتماع المقبل للجنة المشتركة بين الدول حول التعاون الاقتصادي والتجاري والإنساني بين أذربيجان وإيران في باكو في الفترة ما بين 10-11 مارس.

أفادت وكالة اذرتاج انه سيتم مناقشة بناء جسر للمشاة على نهر آستاراجاي ومحطة شحن في آستارا وقضايا أخرى.

وسيترأس الوفد الإيراني وزير الطرق وبناء المدن الإيراني رستم قاسمي