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    أذربيجان: 3690 إصابة و29 وفاة من كورونا في 19 فبراير

    ١٩.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٥‎١]

    باكو، 19 فبراير، (أذرتاج)

    سجلت إصابة 3690 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 6963 مصاب هذا المرض وتوفي 29 مصابا بالفيروس خلال 19 فبراير.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 771 ألف و709 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 727 ألف و828 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9211 مريض منهم ويستمر علاج 34 ألفا و670 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 14 ألفا و215 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و473 ألف و728 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: 3690 إصابة و29 وفاة من كورونا في 19 فبراير
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