أذربيجان: تطعيم اكثر من 36 ألف جرعة من لقاح كورونا في 19 فبراير

باكو، 19 فبراير، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 36 ألفا و569 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 19 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 2738 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و1555 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 30 ألفا و174 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 12 مليونا و756 ألف و794 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و283 ألف و131 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و773 ألف و574 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليونين و508 ألف و85 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.