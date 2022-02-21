أذربيجان: 2685 إصابة و24 وفاة من كورونا في 20 فبراير

باكو، 21 فبراير، (أذرتاج)

سجلت إصابة 2685 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 6558 مصاب هذا المرض وتوفي 24 مصابا بالفيروس خلال 20 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 774 ألف و394 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 734 ألف و386 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و235 مريض منهم ويستمر علاج 30 ألفا و773 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 11 ألفا و629 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و485 ألف و357 فحص طبي.