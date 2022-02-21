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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي بالممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون جنوب القوقاز

    ٢١.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٠١]

    باكو، 21 فبراير، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون جنوب القوقاز تويفو كلار والوفد المرافق له.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي بالممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون جنوب القوقاز
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