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    أذربيجان: تطعيم 30 ألفا و796 جرعة من لقاح كورونا في 20 فبراير

    ٢١.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٠٩]

    باكو، 21 فبراير، (أذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 30 ألفا و796 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 20 فبراير.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 2196 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و1389 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 25 ألفا و233 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

    ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 12 مليونا و787 ألف و590 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و285 ألف و327 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و774 ألف و963 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليونين و533 ألف و318 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 193 الف و982.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم 30 ألفا و796 جرعة من لقاح كورونا في 20 فبراير
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