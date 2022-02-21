وزير الاقتصاد: زادت الصادرات في القطاع غير النفطي 59 % في يناير

باكو، 21 فبراير، (أذرتاج)

زادت الصادرات بنسبة 90.1 في المائة خلال يناير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والصادرات في القطاع غير النفطي بنسبة 59 في المائة.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف.

وأشار الوزير إلى أن هذه نتيجة ناجحة للتنويع المستمر لاقتصاد البلاد وتعزيز وصول رواد الأعمال المحليين إلى الأسواق الخارجية.