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    ثقافة


    انطلاق "أيام أذربيجان" في موسكو بدعم مؤسسة حيدر علييف

    ٢١.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٤]

    باكو، 21 فبراير (أذرتاج)

    بدعم من مؤسسة حيدر علييف، تنطلق اليوم "أيام أذربيجان" في موسكو وعلى هامشها سلسلة من الفعاليات المكرسة لذكرى مرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان وروسيا. ستستمر الفعاليات حتى الأول من مارس.

    أفادت أذرتاج انه سيفتتح على هامش أيام أذربيجان في موسكو معرض "لوحات رسم لرسام الشعب الاذربيجاني طاهر صلاحوف في غاليري تريتياكوف الجديد.

    على هامش أيام أذربيجان، سيقام معرض "السجاد الاذربيجاني – رؤية جديدة" في الجناح الاذربيجاني في معرض الإنجازات الشعبية بموسكو. كذلك سيقام حفل عرض مشروع ادبي على أساس قصيدة "الحسناوات السبع" للشاعر الاذربيجاني العبقري نظامي كنجوي.

    كما ستقام حفلة موسيقى على مسرح "قيليكون اوبيرا" مساء 22 فبراير.

     

    AZERTAG.AZ :انطلاق "أيام أذربيجان" في موسكو بدعم مؤسسة حيدر علييف
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