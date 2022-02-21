رئيس برلمان مولدوفا يزور أذربيجان
AzerTAg.az
٢١.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٣٥]
كيشيناو، 21 فبراير، (أذرتاج)
سيقوم رئيس برلمان مولدوفا إيغور غروس بزيارة رسمية إلى أذربيجان في الفترة ما بين 21-24 فبراير.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن برلمان مولدوفا انه خلال الزيارة، من المتوقع أن يلتقي إيغور غروس مع مسؤولين حكوميين وأذربيجانيين.
ويضم وفد برلمان مولدوفا عضو مجموعة الصداقة مع جمهورية أذربيجان النائب فيتالي ياكوت.
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