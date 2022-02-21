وزارة الدفاع: مجموعات مسلحة أرمينية غير شرعية في أراضي أذربيجان الخاضعة مؤقتا لسيطرة قوات حفظ السلام الروسية تطلق النار على جيش أذربيجان من جديد
AzerTAg.az
٢١.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٤٤]
باكو، 21 فبراير، أذرتاج
قالت وزارة الدفاع في بيان إن وحدات جيش أذربيجان المرابطة قرب قرية شوشا كند لمحافظة خوجالي وقرب قرية تاغاورد لمحافظة خوجاوند تعرضت لطلقات نارية عن مجموعات مسلحة ارمينية غير شرعية ناشطة في أراضي أذربيجان التي تنشر عليها مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية بدون سبب يدعو له.
وأضافت أن الجانب المقابل أسكب جراء تدابير متخذة من جانب وحدات جيش أذربيجان.
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