تسخير مدرسة جاهزة في قرية محمدلي بمحافظة ايميشلي – صور

محمدلي، ايميشلي، 21 فبراير، أذرتاج

سخرت مدرسة جاهزة بسعة 96 مقعدا بقرية محمدلي النائبة في محافظة ايميشلي جنوب غربي البلاد.

وحضر حفل افتتاح المدرسة الجاهزة الحاملة اسم شهيد حرب قراباغ الأولى ماهر ميرزايف مسؤولون عن قيادة المحافظة وفرع التعليم الإقليمي وأسرة المدرسة والأبوين.

وكانت بناية المدرسة الناشطة السابقة مبنية عام 1988م وبعد إجراء عدد من الإصلاحات والإعمار تقرر إنشاء مدرسة جاهزة بدلا منها لعدم استجابتها للطلب. وسخرت المبنى الجاهزة خلال مدة قصيرة لأسرة المدرسة.

وفي المبنى الجديدة 9 غرف للدرس ومكتبة وغرف الحصص الخاصة والمختبر وسائر الغرف الخدمية.