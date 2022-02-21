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    اقتصاد


    أذربيجان هي واحدة من الدول التي لديها إمكانات لمصادر الطاقة المتجددة

    ٢١.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٥‎٣]

    باكو، 21 فبراير (أذرتاج)

    نشر موقع dzayerinfo الاخباري الجزائري مقالا عن إمكانات أذربيجان في مصادر الطاقة المتجددة.

    أفادت وكالة أذرتاج ان صاحب المقالة الصحفي والباحث هاشم محمدوف يكتب عن إمكانيات الطاقة المتجددة في أذربيجان مشيرا الى الأعمال المقامة في هذا المجال.

    "استخدام مصادر الطاقة المتجددة كانت دائمًا في مركز الاهتمام في جمهورية أذربيجان. إن أحد الأهداف الرئيسية لسياسة أمن الطاقة المنفذة تحت قيادة رئيس جمهورية أذربيجان، السيد إلهام علييف، هو تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة في بلدنا.

    كانت إحدى الخطوات الرئيسية المتخذة من أجل الاستخدام الفعال لإمكانيات الطاقة المتجددة لبلدنا هي اعتماد “برنامج الدولة بشأن استخدام مصادر الطاقة البديلة والمتجددة في أذربيجان” في عام 2004. لقد أوجد اعتماد برنامج الدولة فرصًا كبيرة لتنفيذ التغييرات الأساسية في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتقييم إمكانات البلد في هذا المجال"، حسبما جاء في المقال.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان هي واحدة من الدول التي لديها إمكانات لمصادر الطاقة المتجددة
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