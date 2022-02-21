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    أذربيجان: 1038 إصابة و26 وفاة من كورونا في 21 فبراير

    ٢١.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٣٢]

    باكو، 21 فبراير، (اذرتاج)

    سجلت إصابة 1038 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 3324 مصاب هذا المرض وتوفي 26 مصابا بالفيروس خلال 21 فبراير.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 775 ألف و432 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 737 ألف و710 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و261 مريض منهم ويستمر علاج 28 ألفا و461 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 5 آلاف و683 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و491 ألف و40 فحصا طبيا.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: 1038 إصابة و26 وفاة من كورونا في 21 فبراير
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