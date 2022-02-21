أذربيجان: تطعيم 12 مليونا و787 الف و678 جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

باكو، 21 فبراير، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 88 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 21 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 12 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و71 شخصا ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 5 أشخاص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 12 مليونا و787 ألف و678 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و285 ألف و339 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و775 ألف و34 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليونين و533 ألف و323 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 193 ألف و982.