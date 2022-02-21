الرئيس الأذربيجاني يصل في زيارة رسمية الى الاتحاد الروسي

موسكو، 21 فبراير (أذرتاج)

وصل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في زيارة رسمية الى الاتحاد الروسي في 21 فبراير تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أفادت وكالة أذرتاج ان حرس الشرف قد اصطف في مطار "فنوكوفو 2" الدولي المزين بأعلام كلا البلدين ذلك تقديرا لمقدم الرئيس إلهام علييف.

كان في استقبال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا نائب وزير الخارجية الروسي آندري رودينكو وكبار مسئولين آخرين.

رحب رئيس حرس الشرف برئيس جمهورية أذربيجان وعزف النشيد الوطني لأذربيجان وروسيا.