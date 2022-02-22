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    اقتصاد


    بحث التعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين أذربيجان والتشيك

    ٢٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٠:٣٥‎]

    باكو، 22 فبراير (أذرتاج)

    التقى رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) اورخان محمدوف السفير التشيكي في أذربيجان ميلان ايكيرت.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن كوبيا ان الطرفين ناقشا في اللقاء سبل تطوير التعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإقامة علاقات مع الهيئات التشيكية المتخصصة في مجال ريادة الاعمال وتنظيم موائد مستديرة وورش اعمال جهوية وبعثات تجارية متبادلة.

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