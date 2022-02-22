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    سياسة


    مشاورات سياسية أذربيجانية بولندية في وارسو

    ٢٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٠:٥‎٦]

    باكو، 22 فبراير (أذرتاج)

    يزور النائب البرلماني الاذربيجاني ايدين ميرزازاده مدينة وارسو في بولندا.

    أفادت وكالة أذرتاج ان النائب الاذربيجاني يشارك في المشاورات السياسية التي بدأت في 21 فبراير وتستمر اليوم، ذلك بمناسبة ذكرى مرور 30 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان وبولندا.

    ستنتهي الزيارة في 24 فبراير.

     

     

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