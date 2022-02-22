باكو، 22 فبراير، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 22 فبراير شباط اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0159 أورو EUR 1 1.9211 دولار أسترالي AUD 1 1.2243 روبل بيلاروس BYN 1 0.6549 ريال برازيلي BRL 1 0.3329 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1119 كرون دنماركي DKK 1 0.2582 لاري جورجي GEL 1 0.5686 روبي هندي INR 1 0.0227 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2179 دولار كندا CAD 1 1.3325 دينار الكويت KWD 1 5.6206 رينجيت ماليزي MYR 1 0.4062 بيسو المكسيك MXN 1 0.0836 جنيه مصري EGP 1 0.1082 لاي مولدوفا MDL 1 0.0947 كرون النرويج NOK 1 0.1887 زلوتي بولندا PLN 1 0.4227 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0213 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3855 دولار سنغافورة SGD 1 1.2615 ريال السعودية SAR 1 0.4531 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1508 دولار تايوان TWD 1 0.061 ليرة تركيا TRY 1 0.1243 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0593 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.141 كرون التشيك CZK 1 0.0787 يوان الصين CNY 1 0.268 جنيه إنكلترا GBP 1 2.3105 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5283 كرون السويد SEK 1 0.1798 فرنك سويسرا CHF 1 1.8556 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1422 ليرة لبنان LBP 100 0.1128 ين اليابان JPY 100 1.4827 بيسو تشيلي CLP 100 0.2128 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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