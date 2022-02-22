البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 22 فبراير، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 22 فبراير شباط اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0159
أورو EUR 1 1.9211
دولار أسترالي AUD 1 1.2243
روبل بيلاروس BYN 1 0.6549
ريال برازيلي BRL 1 0.3329
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1119
كرون دنماركي DKK 1 0.2582
لاري جورجي GEL 1 0.5686
روبي هندي INR 1 0.0227
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2179
دولار كندا CAD 1 1.3325
دينار الكويت KWD 1 5.6206
رينجيت ماليزي MYR 1 0.4062
بيسو المكسيك MXN 1 0.0836
جنيه مصري EGP 1 0.1082
لاي مولدوفا MDL 1 0.0947
كرون النرويج NOK 1 0.1887
زلوتي بولندا PLN 1 0.4227
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.0213
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3855
دولار سنغافورة SGD 1 1.2615
ريال السعودية SAR 1 0.4531
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1508
دولار تايوان TWD 1 0.061
ليرة تركيا TRY 1 0.1243
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0593
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.141
كرون التشيك CZK 1 0.0787
يوان الصين CNY 1 0.268
جنيه إنكلترا GBP 1 2.3105
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5283
كرون السويد SEK 1 0.1798
فرنك سويسرا CHF 1 1.8556
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1422
ليرة لبنان LBP 100 0.1128
ين اليابان JPY 100 1.4827
بيسو تشيلي CLP 100 0.2128
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118
ريال إيران IRR 100 0.004
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