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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٢.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٣٣]

    باكو، 22 فبراير، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 22 فبراير شباط اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0159

    أورو EUR 1 1.9211

    دولار أسترالي AUD 1 1.2243

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6549

    ريال برازيلي BRL 1 0.3329

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1119

    كرون دنماركي DKK 1 0.2582

    لاري جورجي GEL 1 0.5686

    روبي هندي INR 1 0.0227

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2179

    دولار كندا CAD 1 1.3325

    دينار الكويت KWD 1 5.6206

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.4062

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0836

    جنيه مصري EGP 1 0.1082

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0947

    كرون النرويج NOK 1 0.1887

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4227

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.0213

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3855

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2615

    ريال السعودية SAR 1 0.4531

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1508

    دولار تايوان TWD 1 0.061

    ليرة تركيا TRY 1 0.1243

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0593

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.141

    كرون التشيك CZK 1 0.0787

    يوان الصين CNY 1 0.268

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.3105

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5283

    كرون السويد SEK 1 0.1798

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8556

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1422

    ليرة لبنان LBP 100 0.1128

    ين اليابان JPY 100 1.4827

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2128

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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