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    الرئيس إلهام علييف يزور نصب "الجندي المجهول" في موسكو

    ٢٢.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٥‎٦]

    موسكو، 22 فبراير، (أذرتاج)

    زار رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم نصب "الجندي المجهول" في حديقة "ألكسندر" في مدينة موسكو، وذلك على هامش زيارته الرسمية الى روسيا.

    أفادت وكالة اذرتاج ان الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف قام بزيارة الى حديقة "ألكسندر" بالقرب من جدار الكرملين في عاصمة روسيا ووضع إكليلا من الزهور أمام نصب "الشعلة الخالدة".

    عزف النشيد الوطني الأذربيجاني.

    واستعرض حرس الشرف أمام رئيس أذربيجان إلهام علييف.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يزور نصب "الجندي المجهول" في موسكو
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