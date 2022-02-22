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    سعر النفط الأذربيجاني يقترب من 100 دولار

    ٢٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:٠٧]

    باكو، 22 فبراير، (اذرتاج)

    ارتفع سعر النفط الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 99.34 دولارا بعد ارتفاعه 1.45 دولار.

    يذكر انه تم تسجيل الحد الأقصى لسعر برميل النفط الأذربيجاني في 17 فبراير (100.76).

    AZERTAG.AZ :سعر النفط الأذربيجاني يقترب من 100 دولار
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