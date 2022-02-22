باكو، 22 فبراير، (اذرتاج) ارتفع سعر النفط الأذربيجاني. أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 99.34 دولارا بعد ارتفاعه 1.45 دولار. يذكر انه تم تسجيل الحد الأقصى لسعر برميل النفط الأذربيجاني في 17 فبراير (100.76).

AZERTAG.AZ : سعر النفط الأذربيجاني يقترب من 100 دولار

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده