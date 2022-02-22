تجاوز برميل النفط "برنت" بقيمة 97 دولار للمرة الأولى منذ 2014

باكو، 22 فبراير، (اذرتاج)

ارتفعت أسعار النفط في البورصات على خلفية الأحداث في العالم.

أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 97.33 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعه 1.94 دولار وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 93.86 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه قدر 2.79 دولارا.

يذكر انه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 97.02 دولارا في 30 سبتمبر من عام 2014.