أكثر من 1700 شركة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعمل في أذربيجان
AzerTAg.az
٢٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٣٨]
باكو، 22 فبراير، (اذرتاج)
يبلغ حاليا حجم التبادل التجاري بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي بنسبة 40 في المائة وكان هذا الرقم في عام 2020 حوالي 9.5 مليار دولار.
أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس هيئة إدارة وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) أورخان محمدوف.
وأشار إلى أن صادرات أذربيجان إلى دول الاتحاد الأوروبي بلغت 6.8 مليار دولار. في الوقت نفسه، تعمل في أذربيجان أكثر من 1700 شركة من الدول الأعضاء في الاتحاد. كل هذا يدل على حجم التعاون الاقتصادي الثنائي.
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