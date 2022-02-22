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    لقاء على انفراد بين رئيسي أذربيجان وروسيا

    ٢٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٤٢]

    موسكو، 22 فبراير، (اذرتاج)

    عقد اليوم اجتماع على انفراد بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين وذلك عى هامش زيارته الرسمية الى روسيا.

     

    AZERTAG.AZ :لقاء على انفراد بين رئيسي أذربيجان وروسيا
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