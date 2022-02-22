موسكو، 22 فبراير، (اذرتاج) عقد اليوم اجتماع على انفراد بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين وذلك عى هامش زيارته الرسمية الى روسيا.

AZERTAG.AZ : لقاء على انفراد بين رئيسي أذربيجان وروسيا

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده