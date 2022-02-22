أذربيجان: 2372 إصابة و19 وفاة من كورونا في 22 فبراير

باكو، 22 فبراير، (اذرتاج)

سجلت إصابة 2372 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 4616 مصاب هذا المرض وتوفي 19 مصابا بالفيروس خلال 22 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 777 ألف و804 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 742 ألف و326 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و280 مريض منهم ويستمر علاج 26 ألفا و198 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 10 آلاف و318 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و501 ألف و358 فحص طبي.