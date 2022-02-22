أذربيجان: تطعيم 40 الفا و398 جرعة من لقاح كورونا في 22 فبراير

باكو، 22 فبراير، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 44 الفا و398 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 22 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 2958 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و1973 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 33 الفا و311 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 12 مليونا و828 ألف و76 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و288 ألف و297 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و777 ألف و7 أشخاص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليونين و566 ألف و634 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 196 ألف و138.