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    سياسة


    رئيس الوزراء الاذربيجاني يلتقي رئيس برلمان مولدوفا

    ٢٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٢٨]

    باكو، 22 فبراير، (أذرتاج)

    التقى رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف اليوم مع رئيس برلمان جمهورية مولدوفا إيغور غروس، ذلك على هامش زيارته الى أذربيجان.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء ان الطرفين اشارا خلال اللقاء الى ان العلاقات الودية بين أذربيجان ومولدوفا تتطور بنجاح في اتجاهات مختلفة وأعربا عن ثقتهما في أن زيارة غروس ستعطي دفعة لتعميق التعاون الثنائي.

    كما ناقش الجانبان آفاق توسيع التعاون بين أذربيجان ومولدوفا في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة والإنسانية والثقافية والسياحية وغيرها.

    AZERTAG.AZ :رئيس الوزراء الاذربيجاني يلتقي رئيس برلمان مولدوفا
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