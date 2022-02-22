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    الرئيس الأذربيجاني: ثمة ديناميكية تجارية حسنة بين أذربيجان وروسيا

    ٢٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٠٦]

    باكو، 22 فبراير (أذرتاج)

    ثمة ديناميكية تجارية حسنة بين أذربيجان وروسيا. تجاوز حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وروسيا 3 مليار دولار.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في لقاء على انفراد جرى بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو في 22 فبراير.

    أضاف الرئيس ان المجتمع الدولي اعترف بالواقع الجديد في منطقتنا. نأمل في ان تنفذ أرمينيا مطالب البيان الثلاثي الموقع في نوفمبر عام 2020 كما تفعله أذربيجان.

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