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    تويفو كلار: عقدنا اجتماعات جوهرية في أذربيجان

    ٢٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٣٣]

    باكو، 22 فبراير، (أذرتاج)

    عقدنا في 21 فبراير اجتماعات جوهرية مع الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف ووزير الخارجية جيهون بيراموف ورئيس مجلس إدارة وكالة أذربيجان لتطهير الألغام (أناما) وقار سليمانوف.

    أفادت وكالة اذرتاج ان الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي بشأن جنوب القوقاز تويفو كلار كتب هذا في حسابه في تويتر.

    وقال تويفو كلار: "ناقشنا الوضع الحالي والاستمرار الفعال لاجتماعات قادة الاتحاد الأوروبي وأذربيجان وأرمينيا".

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