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    الرئيس إلهام علييف يتفقد مركز التنسيق لدى مجلس الوزراء الروسي

    ٢٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٠:٤٠]

    باكو، 23 فبراير (أذرتاج)

    تفقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مركز التنسيق لدى مجلس الوزراء الروسي في موسكو في 22 فبراير.

    أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين كان في استقبال الرئيس إلهام علييف.

    ثم التقطت صورة جماعية.

    بعد ذلك، جرى لقاء بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يتفقد مركز التنسيق لدى مجلس الوزراء الروسي
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