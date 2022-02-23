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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٠:٤٦]

    باكو، 23 فبراير، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 23 فبراير شباط اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0161

    أورو EUR 1 1.9423

    دولار أسترالي AUD 1 1.2195

    روبل بيلاروس BYN 1 0.664

    ريال برازيلي BRL 1 0.3248

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1116

    كرون دنماركي DKK 1 0.261

    لاري جورجي GEL 1 0.5799

    روبي هندي INR 1 0.0227

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2181

    دولار كندا CAD 1 1.3414

    دينار الكويت KWD 1 5.6232

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.4063

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0829

    جنيه مصري EGP 1 0.108

    لاي مولدوفا MDL 1 0.095

    كرون النرويج NOK 1 0.1926

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4322

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.004

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.0227

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3868

    دولار سنغافورة SGD 1 1.266

    ريال السعودية SAR 1 0.4531

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1512

    دولار تايوان TWD 1 0.0611

    ليرة تركيا TRY 1 0.1255

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0609

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1357

    كرون التشيك CZK 1 0.0798

    يوان الصين CNY 1 0.2674

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.3

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5293

    كرون السويد SEK 1 0.1865

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8393

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1421

    ليرة لبنان LBP 100 0.1124

    ين اليابان JPY 100 1.4703

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2091

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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