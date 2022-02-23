مواقع الجيش الاذربيجاني تتعرض لإطلاق نار ارميني

باكو، 23 فبراير (أذرتاج)

تعرضت مواقع الجيش الاذربيجاني قرب قرية زايليك في محافظة كالبجار في الساعة 03:55 في 23 فبراير لاطلاق نار بالأسلحة النارية من قبل وحدات القوات المسلحة الارمينية المتواجدة في قرية يوخاري شورجا في محافظة باساركيتشار في أرمينيا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان وحدات الجيش الاذربيجاني اسكتت نقاط النيران.