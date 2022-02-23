تجاوز سعر النفط الاذربيجاني 100 دولار
AzerTAg.az
٢٣.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٥٦]
باكو، 23 فبراير، (أذرتاج)
ارتفع سعر برميل النفط الاذربيجاني.
أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني"آذري لايت" بيع بقيمة 100.68 دولارا بعد ارتفاعه 1.34 دولار.
يذكر انه تم تسجيل الحد الأقصى لسعر برميل النفط الأذربيجاني في 17 فبراير (100.76).
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