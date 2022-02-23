باكو، 23 فبراير، أذرتاج تنطلق مباريات الجولة الثالثة عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة قدم الصالات. ايكول – أليانس لنكران، الحكام غفارلي وخليلوف وخاصييف وحسينوف، ملعب قصر باكو الرياضي، المنتخب ت19 – نفطجي، الحكام نصيروف وحسينوف وحسينوف ومحمودوف، ملعب قصر باكو الرياضي، خيلة – ريكورد كلابن، الحكام فرجوف ومحمدوف وعسكروف وصمدلي، ملعب قصر باكو الرياضي أراز نخجوان – باكو فاير، الحكام نقييف ومحمدوف وبالاشوف ومحمدوف، ملعب قصر باكو الرياضي. ت الأندية ل ف ت خ ل/ع ن 1 أراز نخجون 12 12 0 0 116-20 36 2 ايكول 12 9 0 3 81-30 27 3 نفطجي 12 7 1 4 46-39 22 4 باكو فاير 12 7 0 5 57-57 21 5 أليانس لنكران 12 4 0 8 58-97 12 6 المنتخب ت19 12 3 1 8 52-75 10 7 ريكورد كلاب 12 3 0 9 59-88 9 8 خيلة 12 2 0 10 35-98 6

AZERTAG.AZ : جدول الجولة الثالثة عشرة بدوري الممتاز لكرة قدم الصالات

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