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    جدول الجولة الثالثة عشرة بدوري الممتاز لكرة قدم الصالات

    ٢٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:٠٠]

    باكو، 23 فبراير، أذرتاج

    تنطلق مباريات الجولة الثالثة عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة قدم الصالات.

    ايكول – أليانس لنكران، الحكام غفارلي وخليلوف وخاصييف وحسينوف، ملعب قصر باكو الرياضي،

    المنتخب ت19 – نفطجي، الحكام نصيروف وحسينوف وحسينوف ومحمودوف، ملعب قصر باكو الرياضي،

    خيلة – ريكورد كلابن، الحكام فرجوف ومحمدوف وعسكروف وصمدلي، ملعب قصر باكو الرياضي

    أراز نخجوان – باكو فاير، الحكام نقييف ومحمدوف وبالاشوف ومحمدوف، ملعب قصر باكو الرياضي.

    ت الأندية ل ف ت خ ل/ع ن

    1 أراز نخجون 12 12 0 0 116-20 36

    2 ايكول 12 9 0 3 81-30 27

    3 نفطجي 12 7 1 4 46-39 22

    4 باكو فاير 12 7 0 5 57-57 21

    5 أليانس لنكران 12 4 0 8 58-97 12

    6 المنتخب ت19 12 3 1 8 52-75 10

    7 ريكورد كلاب 12 3 0 9 59-88 9

    8 خيلة 12 2 0 10 35-98 6

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