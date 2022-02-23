صبائل الرديف يفوز على الجيش الرياضي

باكو، 23 فبراير، أذرتاج

تغلب صبائل باكو الرديف على الجيش الرياضي ضيفه بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

وأدار المباراة المنظمة على ملعب أسكو ارينا بالعاصمة باكو الحكم رجبوف أمام 30 مشجعا.

وسجل هدفي صاحب الأرض اقازاده د22 وسركاروف د90+5 وهدف الضيف محمدوف د66.

وعاقب الحكم 6 لاعبين من صاحب الأرض و5 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة والاحتجاج على قرار الحكم وطرد لاعبا من صاحب الأرض بالبطاقة الحمراء د88.

وأضاف الحكم دقيقة بدل الضائع الى الفترة الأولى و8 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة ارتفع صبائل الرديف الى المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة فيما تراجع الجيش الرياضي الى المركز الخامس برصيد 23 نقطة.