جدول الجولة السادسة عشرة بدوري الدرجة الأولى لكرة قدم الصالات
AzerTAg.az
باكو، 23 فبراير، أذرتاج
تنطلق مباريات الجولة السادسة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة قدم الصالات.
ياسامال – باسو، الحكام اعتبار وايلكون وشاكر وفضولي، ملعب قصر باكو الرياضي
أولدوز – مترو باكو، الحكام كنعان وحسين ووصال ومهمان، ملعب قصر باكو الرياضي
ستار كارقو – اكاديمية الرياضة، الحكام حاجي علي وماهر وشاكر وآزر، ملعب قصر باكو الرياضي
باكو فاير الثاني – دستة اوردوباد، الحكام حكمت ووصال واعتبار وفضولي، ملعب أولمبيك ستار، باكو
زنكيلان – ستاندارد، الحكام خليل وجيهون وناهض وائلتشين، ملعب اولمبيك ستار، باكو
فورزا نفطجي – أليانس غروب، الحكام أنار ورضاء وكنعان وآزر، ملعب أولمبيك ستار، باكو
قراباغ فضولي – شوشا، الحكام نائل وناهض وشاكر وأزاد، ملعب أولمبيك ستار، باكو
ت الأندية ل ف ت خ ل/ع ن
1 فورزا نفطجي 15 15 0 0 136-20 45
2 أكاديمية الرياضة 15 13 1 1 103-25 40
3 ستاندارد 15 13 0 2 107-27 39
4 شوشا 15 10 2 3 59-42 32
5 ستار كارقو 15 9 2 4 95-55 29
6 أليانس غروب 15 9 0 6 95-57 27
7 دستة اوردوباد 15 6 0 9 53-94 18
8 زنكيلان 15 5 2 8 75-78 17
9 مترو باكو 15 5 1 9 68-124 16
10 ياسامال 15 4 1 10 43-63 13
11 باسو 15 4 0 11 51-73 12
12 باكو فاير الثاني 15 4 0 11 54-99 12
13 قراباغ فضولي 15 3 1 11 49-106 10
14 أولدوز 15 0 0 15 29-134 0
ويتصدر قائمة الهدافين وصال لاعب فورزا نفطجي برصيد 51 هدفا وأمين لاعب الأكاديمية برصيد 43 هدفا وسمير لاعب ستاندارد برصيد 41 هدفا.
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