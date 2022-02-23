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    جدول الجولة السادسة عشرة بدوري الدرجة الأولى لكرة قدم الصالات

    ٢٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:٥‎٢]

    باكو، 23 فبراير، أذرتاج

    تنطلق مباريات الجولة السادسة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة قدم الصالات.

    ياسامال – باسو، الحكام اعتبار وايلكون وشاكر وفضولي، ملعب قصر باكو الرياضي

    أولدوز – مترو باكو، الحكام كنعان وحسين ووصال ومهمان، ملعب قصر باكو الرياضي

    ستار كارقو – اكاديمية الرياضة، الحكام حاجي علي وماهر وشاكر وآزر، ملعب قصر باكو الرياضي

    باكو فاير الثاني – دستة اوردوباد، الحكام حكمت ووصال واعتبار وفضولي، ملعب أولمبيك ستار، باكو

    زنكيلان – ستاندارد، الحكام خليل وجيهون وناهض وائلتشين، ملعب اولمبيك ستار، باكو

    فورزا نفطجي – أليانس غروب، الحكام أنار ورضاء وكنعان وآزر، ملعب أولمبيك ستار، باكو

    قراباغ فضولي – شوشا، الحكام نائل وناهض وشاكر وأزاد، ملعب أولمبيك ستار، باكو

    ت الأندية ل ف ت خ ل/ع ن

    1 فورزا نفطجي 15 15 0 0 136-20 45

    2 أكاديمية الرياضة 15 13 1 1 103-25 40

    3 ستاندارد 15 13 0 2 107-27 39

    4 شوشا 15 10 2 3 59-42 32

    5 ستار كارقو 15 9 2 4 95-55 29

    6 أليانس غروب 15 9 0 6 95-57 27

    7 دستة اوردوباد 15 6 0 9 53-94 18

    8 زنكيلان 15 5 2 8 75-78 17

    9 مترو باكو 15 5 1 9 68-124 16

    10 ياسامال 15 4 1 10 43-63 13

    11 باسو 15 4 0 11 51-73 12

    12 باكو فاير الثاني 15 4 0 11 54-99 12

    13 قراباغ فضولي 15 3 1 11 49-106 10

    14 أولدوز 15 0 0 15 29-134 0

    ويتصدر قائمة الهدافين وصال لاعب فورزا نفطجي برصيد 51 هدفا وأمين لاعب الأكاديمية برصيد 43 هدفا وسمير لاعب ستاندارد برصيد 41 هدفا.

     

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