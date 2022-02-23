جدول الجولة السادسة عشرة بدوري الدرجة الأولى لكرة قدم الصالات

باكو، 23 فبراير، أذرتاج

تنطلق مباريات الجولة السادسة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة قدم الصالات.

ياسامال – باسو، الحكام اعتبار وايلكون وشاكر وفضولي، ملعب قصر باكو الرياضي

أولدوز – مترو باكو، الحكام كنعان وحسين ووصال ومهمان، ملعب قصر باكو الرياضي

ستار كارقو – اكاديمية الرياضة، الحكام حاجي علي وماهر وشاكر وآزر، ملعب قصر باكو الرياضي

باكو فاير الثاني – دستة اوردوباد، الحكام حكمت ووصال واعتبار وفضولي، ملعب أولمبيك ستار، باكو

زنكيلان – ستاندارد، الحكام خليل وجيهون وناهض وائلتشين، ملعب اولمبيك ستار، باكو

فورزا نفطجي – أليانس غروب، الحكام أنار ورضاء وكنعان وآزر، ملعب أولمبيك ستار، باكو

قراباغ فضولي – شوشا، الحكام نائل وناهض وشاكر وأزاد، ملعب أولمبيك ستار، باكو

ت الأندية ل ف ت خ ل/ع ن

1 فورزا نفطجي 15 15 0 0 136-20 45

2 أكاديمية الرياضة 15 13 1 1 103-25 40

3 ستاندارد 15 13 0 2 107-27 39

4 شوشا 15 10 2 3 59-42 32

5 ستار كارقو 15 9 2 4 95-55 29

6 أليانس غروب 15 9 0 6 95-57 27

7 دستة اوردوباد 15 6 0 9 53-94 18

8 زنكيلان 15 5 2 8 75-78 17

9 مترو باكو 15 5 1 9 68-124 16

10 ياسامال 15 4 1 10 43-63 13

11 باسو 15 4 0 11 51-73 12

12 باكو فاير الثاني 15 4 0 11 54-99 12

13 قراباغ فضولي 15 3 1 11 49-106 10

14 أولدوز 15 0 0 15 29-134 0

ويتصدر قائمة الهدافين وصال لاعب فورزا نفطجي برصيد 51 هدفا وأمين لاعب الأكاديمية برصيد 43 هدفا وسمير لاعب ستاندارد برصيد 41 هدفا.