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     جدول الجولة الخامسة عشرة بدوري الدرجة الثانية لكرة قدم الصالات

    ٢٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٠٠]

    باكو، 23 فبراير، أذرتاج

    تنطلق مباريات الجولة الخامسة عشرة بدوري الدرجة الثانية الأذربيجاني للمحترفين لكرة قدم الصالات.

    خان لنكران – بيبي هيبت، الحكام جيهون وناهض وشاكر ومراد، ملعب أولمبيك ستار، باكو

    بايكر تيلي – دالغا، الحكام أنار وايلكون ووصال ومهمان، ملعب أولمبيك ستار، باكو

    ذو الفقار – روان، الحكام رضاء وماهر واعتبار ورامز، ملعب أولمبيك ستار، باكو

    تيم سبورت – أتلتيكو باكو، الحكام نائل وكنعان وشاكر وائلتشين، ملعب أولمبيك ستار، باكو

    باكو فاير الثالث – أدفوكات، الحكام خليل واعتبار ووصال وآزر، ملعب أولمبيك ستار، باكو

    ستار كارقو الثاني – هوسان، الحكام ضياء وحسين وماهر وأزاد، ملعب أولمبيك ستار، باكو.

    بورجالي – ايسما باكو، الحكام حكمت وحاجي علي وخليل وفضولي، ملعب أولمبيك ستار، باكو

    ت الأندية ل ف ت خ ل/ع ن

    1 أدفوكات 14 13 1 0 80-25 40

    2 باكو فاير 3 14 11 0 3 49-27 33

    3 بايكر تيلي 14 10 2 2 44-26 32

    4 روان 14 8 3 3 66-46 27

    5 بيبي هيبت 14 8 0 6 50-46 24

    6 بورجالي 14 6 2 6 75-67 20

    7 أتلتيكو باكو 14 5 3 6 48-37 18

    8 ايسما باكو 14 4 3 7 50-45 15

    9 ذو الفقار 14 4 2 8 40-55 14

    10 هوسان 14 4 2 8 49-102 14

    11 دالغا 14 4 1 9 46-56 13

    12 تيم سبورت 14 4 0 10 50-83 12

    13 ستار كارقو 2 14 3 2 9 47-58 11

    14 خان لنكران 14 2 3 9 38-57 9

    ويتصدر قائمة الهدافين نور علي لاعب أدفوكات برصيد 31 هدفا وعابد لاعب بورجالي برصيد 20 هدفا.

     

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