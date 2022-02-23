 جدول الجولة الخامسة عشرة بدوري الدرجة الثانية لكرة قدم الصالات

باكو، 23 فبراير، أذرتاج

تنطلق مباريات الجولة الخامسة عشرة بدوري الدرجة الثانية الأذربيجاني للمحترفين لكرة قدم الصالات.

خان لنكران – بيبي هيبت، الحكام جيهون وناهض وشاكر ومراد، ملعب أولمبيك ستار، باكو

بايكر تيلي – دالغا، الحكام أنار وايلكون ووصال ومهمان، ملعب أولمبيك ستار، باكو

ذو الفقار – روان، الحكام رضاء وماهر واعتبار ورامز، ملعب أولمبيك ستار، باكو

تيم سبورت – أتلتيكو باكو، الحكام نائل وكنعان وشاكر وائلتشين، ملعب أولمبيك ستار، باكو

باكو فاير الثالث – أدفوكات، الحكام خليل واعتبار ووصال وآزر، ملعب أولمبيك ستار، باكو

ستار كارقو الثاني – هوسان، الحكام ضياء وحسين وماهر وأزاد، ملعب أولمبيك ستار، باكو.

بورجالي – ايسما باكو، الحكام حكمت وحاجي علي وخليل وفضولي، ملعب أولمبيك ستار، باكو

ت الأندية ل ف ت خ ل/ع ن

1 أدفوكات 14 13 1 0 80-25 40

2 باكو فاير 3 14 11 0 3 49-27 33

3 بايكر تيلي 14 10 2 2 44-26 32

4 روان 14 8 3 3 66-46 27

5 بيبي هيبت 14 8 0 6 50-46 24

6 بورجالي 14 6 2 6 75-67 20

7 أتلتيكو باكو 14 5 3 6 48-37 18

8 ايسما باكو 14 4 3 7 50-45 15

9 ذو الفقار 14 4 2 8 40-55 14

10 هوسان 14 4 2 8 49-102 14

11 دالغا 14 4 1 9 46-56 13

12 تيم سبورت 14 4 0 10 50-83 12

13 ستار كارقو 2 14 3 2 9 47-58 11

14 خان لنكران 14 2 3 9 38-57 9

ويتصدر قائمة الهدافين نور علي لاعب أدفوكات برصيد 31 هدفا وعابد لاعب بورجالي برصيد 20 هدفا.