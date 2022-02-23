جدول الجولة الخامسة عشرة بدوري الدرجة الثانية لكرة قدم الصالات
AzerTAg.az
باكو، 23 فبراير، أذرتاج
تنطلق مباريات الجولة الخامسة عشرة بدوري الدرجة الثانية الأذربيجاني للمحترفين لكرة قدم الصالات.
خان لنكران – بيبي هيبت، الحكام جيهون وناهض وشاكر ومراد، ملعب أولمبيك ستار، باكو
بايكر تيلي – دالغا، الحكام أنار وايلكون ووصال ومهمان، ملعب أولمبيك ستار، باكو
ذو الفقار – روان، الحكام رضاء وماهر واعتبار ورامز، ملعب أولمبيك ستار، باكو
تيم سبورت – أتلتيكو باكو، الحكام نائل وكنعان وشاكر وائلتشين، ملعب أولمبيك ستار، باكو
باكو فاير الثالث – أدفوكات، الحكام خليل واعتبار ووصال وآزر، ملعب أولمبيك ستار، باكو
ستار كارقو الثاني – هوسان، الحكام ضياء وحسين وماهر وأزاد، ملعب أولمبيك ستار، باكو.
بورجالي – ايسما باكو، الحكام حكمت وحاجي علي وخليل وفضولي، ملعب أولمبيك ستار، باكو
ت الأندية ل ف ت خ ل/ع ن
1 أدفوكات 14 13 1 0 80-25 40
2 باكو فاير 3 14 11 0 3 49-27 33
3 بايكر تيلي 14 10 2 2 44-26 32
4 روان 14 8 3 3 66-46 27
5 بيبي هيبت 14 8 0 6 50-46 24
6 بورجالي 14 6 2 6 75-67 20
7 أتلتيكو باكو 14 5 3 6 48-37 18
8 ايسما باكو 14 4 3 7 50-45 15
9 ذو الفقار 14 4 2 8 40-55 14
10 هوسان 14 4 2 8 49-102 14
11 دالغا 14 4 1 9 46-56 13
12 تيم سبورت 14 4 0 10 50-83 12
13 ستار كارقو 2 14 3 2 9 47-58 11
14 خان لنكران 14 2 3 9 38-57 9
ويتصدر قائمة الهدافين نور علي لاعب أدفوكات برصيد 31 هدفا وعابد لاعب بورجالي برصيد 20 هدفا.
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