استكمال انشاء منصة جديدة في حقل "أذري - جيراق – جونشلي"

باكو، 23 فبراير،

اعمال انشاء منصة "أذري - مركزي – شرقي" الجديدة (ACE) في حقل "أذري - جيراق – جونشلي" على وشك الإنجاز.

أفادت وكالة اذرتاج ان إبراهيم أحمدوف نائب رئيس شركة "سوكار" لشؤون الموظفين والنظام وتكنولوجيا المعلومات والمتحدث باسم الشركة كتب عن هذا على صفحته في "فيسبوك".

ووفقا له، تبني شركتا "AZFEN" و"BOS Shelf" في شركة سوكار الجزء العلوي من المنصة العملاقة وكتلة الدعم.

وأشار إلى أن هذه المنصة ستساهم بشكل كبير في استقرار إنتاج النفط في بلادنا.