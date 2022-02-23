 كبز كنجة يتغلب على قراداغ لوكباتان بهدف يتيم

كنجة، 23 فبراير، أذرتاج

تغلب كبز كنجة على قراداغ لوكباتان ضيفه بهدف دون رد في الجولة الخامسة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

وأدار المباراة المنظمة على ملعب كنجة المركزي الحكم جليلوف أمام 500 مشجع.

وسجل هدف صاحب الأرض قاسموف د84.

وعاقب الحكم لاعبين من صاحب الأرض و3 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي وتأخير استئناف المباراة.

وأضاف الحكم دقيقة بدل الضائع الى الشوط الأول و4 دقائق الى الفترة الثانية.

وبهذا الفوز صعد كبز الى المرتبة الثالثة برصيد 23 نقطة فيما استقر قراداغ لوكباتان بالأولى برصيد 29 نقطة.