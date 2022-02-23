صباح الرديف يتعادل مع كشلة الرديف

باكو، 23 فبراير، أذرتاج

تعادل صباح الرديف مع كشلة الرديف ضيفه بهدف مقابل مثله في الجولة الخامسة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

وأدار المباراة المنظمة على ملعب قصبة بناء بضاحية العاصمة باكو الحكم مسييف أمام 100 مشجع.

وفتح الحساب عامل د26 لصالح الضيف ورد عليه ميخيل د65.

وعاقب الحكم لاعبين من صاحب الأرض و3 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي.

وأضاف الحكم 4 دقائق الى الفترة الأولى و3 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذا التعادل استقر الناديان بموقعهما حيث كشلة الرديف ثانيا برصيد 25 نقطة وصباح الرديف سابعا برصيد 19 نقطة.