الرئيس إلهام علييف: هذا الإعلان يرتقي بالعلاقات بين أذربيجان وروسيا الى مستوى التحالف

باكو، 23 فبراير (أذرتاج)

بين أذربيجان وروسيا أساس قانوني واسع، تم التوقيع بينهما على 245 وثيقة. لكن الإعلان الموقع اليوم من بينها يكسب أهمية خاصة.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في مؤتمر صحفي بموسكو.

وتابع الرئيس الاذربيجاني: "يرفع هذا الإعلان علاقاتنا الى مستوى التحالف. وهذا امتياز كبير من جهة ومسئولية كبيرة من جهة أخرى. وصلنا الى هذا اليوم من خلال زيادة إمكانيات التعاون بإصرار ولمدة طويلة، وإقامة علاقات مبنية على التعامل الصميمي وحسن الجوار والبراغماتية واعتبار الاهتمامات المتبادلة. بدأ العمل بالفعل على إعداد إعلان التحالف منذ فترة يزيد عن سنة. خلال هذه الفترة توصل فرق خبراء معنية لبلدينا الى إعداد وثيقة موسعة تتألف من 43 بندا وتشمل كافة المجالات الأساسية لنشاطنا بالفعل.

لفت الرئيس إلهام علييف الى ان البند الأول من الإعلان ينص على إقامة العلاقات بين الطرفين على أساس الاحترام المتبادل للاستقلال وسيادة الدولتين ووحدة اراضيهما وسلامة حدودهما وعدم التدخل في شئونهما الداخلية. قال الرئيس: "ان هذا البند يدل على طبيعة علاقاتنا ويظهر ان هذه العلاقات صمدت أمام اختبار الزمن وكما قلت، تعتمد على مشاعر الصداقة والمصالح المتبادلة والتطلعات المستقبلية. لذلك، ليست هذه الوثيقة إنجاز العمل المتبادل المستمر منذ زمن طويل فحسب بل تفتح آفاقا كبيرة للمستقبل أيضا."